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Азербайджанские военнослужащие примут участие в Армейских международных играх - 2019

Азербайджанские военнослужащие примут участие в Армейских международны

Свыше 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд станут участниками Армейских международных игр - 2019 (АрМИ-2019). Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны.

"Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории 10 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли более 5 тыс. военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

Армейские международные игры-2019 пройдут с 3 по 17 августа. Всего в рамках игр пройдет 32 конкурса, хозяевами которых станут десять стран: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан.

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