Минобороны: Азербайджанские военнослужащие достойно справились с поставленными задачами

Завершились многонациональные бригадные тактические учения "Saber Junction - 19", проведенные Европейским командованием США (EUCOM) в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, азербайджанские военнослужащие, принявшие участие в учениях, достойно справились с поставленными задачами. Их профессионализм был высоко оценен международными наблюдателями.

Была подчеркнута важность этих учений в плане обмена опытом между армиями стран-участниц, достижения оперативной совместимости, повышения уровня боеготовности подразделений и совершенствования индивидуальных навыков военнослужащих.