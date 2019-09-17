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Азербайджанские военные участвуют в учениях в Германии

Азербайджанские военные участвуют в учениях в Германии

На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений “Saber Junction-19”, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации деятельности штабов на местности, а также процессу принятия решений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Участвующие в учениях азербайджанские военнослужащие, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.

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