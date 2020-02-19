Азербайджан занимает 10-е место в списке самых милитаризованных стран мира

Международный центр конверсии в Бонне (BICC) опубликовал Глобальный индекс милитаризации по итогам 2019 года, сообщает Report со ссылкой на центр.

Азербайджана по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Первое место уже традиционно занимает Израиль. За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан.

В центре отметили, что из-за затяжного конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан продолжают вкладывать огромные ресурсы в свои ВС.

Авторы рейтинга проводят подобные исследования ежегодно, начиная с 1990 года. Они оценивают полторы сотни стран мира по ряду параметров: расходы на военную сферу в процентах от ВВП, количество людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количество тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.

Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и BICC.