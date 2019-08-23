Азербайджан участвует в военном музыкальном фестивале "Спасская башня"

Азербайджан впервые участвует в международном военном музыкальном фестивале "Спасская башня".

Как передаёт российское бюро Report, об этом сообщил художественный руководитель оркестра Высшей военной школы Азербайджана им. Гейдара Алиева, полковник Этибар Алиев.

"Азербайджан на фестивале представляет оркестр Высшей военной школы Азербайджана им. Гейдара Алиева. Руководитель оркестра - майор Фариз Мамедзаде. Помимо этого, в состав коллектива также входят члены музыкального и танцевального ансамбля Вооружённых сил Азербайджана", - отметил художественный руководитель коллектива.

Полковник добавил, что при подготовке всех номеров помощь оказала Народный артист Азербайджана Тарана Мурадова. По его словам, во время генеральной репетиции известные российские музыканты отметили профессионализм как оркестра, так и танцевальной группы.

Игбал Рустамов