Министр: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Пакистана

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Азербайджан поддерживает территориальную целостность Исламской Республики Пакистан.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны выразил благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.