Министр: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Пакистана

Азербайджан поддерживает территориальную целостность Исламской Республики Пакистан.
Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саидом Ханом Мохмандом.
Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны выразил благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
İsmayıl NəsibliАвтор новости