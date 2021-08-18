О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанское оружие на международной выставке IDEF-2021 вызвало большой интерес

Азербайджанское оружие на международной выставке IDEF-2021 вызвало большой интерес Стенд Азербайджана на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле вызвал большой интерес у участников и посетителей выставки.
Армия
18 августа 2021 г. 14:39
Азербайджанское оружие на международной выставке IDEF-2021 вызвало большой интерес
0 : 00
0 : 00

Стенд Азербайджана на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле вызвал большой интерес у участников и посетителей выставки.

Как сообщает турецкое бюро Report, на выставке демонстрируются различные виды современного оружия, произведенного на предприятиях Азербайджана.

Продукция оборонной промышленности Азербайджана была высоко оценена зарубежными представителями, стала основной темой предложений о сотрудничестве со стороны руководства других иностранных компаний.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, в которой принимают участие свыше 1 000 ведущих компаний из более чем 50 развитых стран мира, продукция оборонного назначения, производимая на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана - снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы различного калибра и др. представлены в 133 наименованиях.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 проходит с 17 по 20 августа 2021 года в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны этой страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani weapons on display at international exhibition in Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə beynəlxalq sərgidə nümayiş olunan Azərbaycan silahları

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi