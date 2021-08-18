Азербайджанское оружие на международной выставке IDEF-2021 вызвало большой интерес

Стенд Азербайджана на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле вызвал большой интерес у участников и посетителей выставки.

Стенд Азербайджана на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 в Стамбуле вызвал большой интерес у участников и посетителей выставки.

Как сообщает турецкое бюро Report, на выставке демонстрируются различные виды современного оружия, произведенного на предприятиях Азербайджана.

Продукция оборонной промышленности Азербайджана была высоко оценена зарубежными представителями, стала основной темой предложений о сотрудничестве со стороны руководства других иностранных компаний.

На международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, в которой принимают участие свыше 1 000 ведущих компаний из более чем 50 развитых стран мира, продукция оборонного назначения, производимая на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана - снайперские винтовки, автоматы, штурмовые пулеметы, гранатометы, минометы, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы различного калибра и др. представлены в 133 наименованиях.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2021 проходит с 17 по 20 августа 2021 года в Стамбуле под эгидой Администрации президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны этой страны.