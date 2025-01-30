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Азербайджанские военные уничтожили цели условного противника в ходе "Зимних учений-2025"

Азербайджанские военные уничтожили цели условного противника в ходе "Зимних учений-2025" Азербайджанские военные уничтожили цели условного противника в ходе "Зимние учений-2025"
Армия
30 января 2025 г. 18:40
Азербайджанские военные уничтожили цели условного противника в ходе Зимних учений-2025

В турецком городе Карсе в рамках военных "Зимних учений-2025" были выполнены новые задачи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Отмечается, что в рамках учений были выполнены задачи по проникновению на территорию условного противника. Также с помощью вертолетов были разрушены его укрытия.

Кроме того, были проверены боевые способности и возможности военных в суровых зимних условиях.

В учениях принимали участие личный состав численностью 12 199 человек из 199 разных стран, включая Азербайджан.

Отметим, что учения начались 16 января, в рамках которых проводятся различные маневры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri “Qış təlimi- 2025” təlimlərində şərti düşmənin hədəflərini məhv ediblər

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