    Азербайджанские военные прошли курс повышения квалификации в Турции

    Армия
    • 18 октября, 2025
    • 18:20
    Азербайджанские военные прошли курс повышения квалификации в Турции

    Группа офицеров и мичманов Военно-морских сил Азербайджана приняла участие в курсе повышения квалификации "Борьба с пожаром", организованном в учебном командовании Саруджа-паша военно-морской базы Фоча в турецком Измире.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Азербайджанские военнослужащие, расширившие свои теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности, освоили современные подходы к выявлению причин возникновения и механизмов распространения пожаров, изучили профилактические меры и эффективные стратегии их тушения.

    Были выполнены практические задачи по управлению различными типами пожаров и их ликвидации.

    Совершенствуя навыки оперативного реагирования в реальных условиях, соблюдения требований безопасности и применения технических средств, азербайджанские военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

    Фото
