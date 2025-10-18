Азербайджанские военные прошли курс повышения квалификации в Турции

Группа офицеров и мичманов Военно-морских сил Азербайджана приняла участие в курсе повышения квалификации "Борьба с пожаром", организованном в учебном командовании Саруджа-паша военно-морской базы Фоча в турецком Измире.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские военнослужащие, расширившие свои теоретические знания и практические навыки в области пожарной безопасности, освоили современные подходы к выявлению причин возникновения и механизмов распространения пожаров, изучили профилактические меры и эффективные стратегии их тушения.

Были выполнены практические задачи по управлению различными типами пожаров и их ликвидации.

Совершенствуя навыки оперативного реагирования в реальных условиях, соблюдения требований безопасности и применения технических средств, азербайджанские военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.