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Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции

Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции 18:27
Армия
19 июня 2025 г. 18:33
Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных учениях "Анатолийский орел", которые пройдут в турецком городе Конья.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

В учениях, помимо Азербайджана и Турции, примут участие личные составы сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Болгария, Бразилия, Малайзия, Мали и Нигерия будут представлены на маневрах в качестве стран-наблюдателей.

Учения продлятся с 23 июня по 4 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimdə iştirak edəcəklər

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