Азербайджанские военные примут участие в учениях в Турции

18:27

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных военных учениях "Анатолийский орел", которые пройдут в турецком городе Конья.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк на еженедельном брифинге.

В учениях, помимо Азербайджана и Турции, примут участие личные составы сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании. Болгария, Бразилия, Малайзия, Мали и Нигерия будут представлены на маневрах в качестве стран-наблюдателей.

Учения продлятся с 23 июня по 4 июля.