Азербайджанские военные примут участие в учениях НАТО в Грузии

В Грузии пройдут совместные с США многонациональные военные учения Agile Spirit 2021.

В Грузии пройдут совместные с США многонациональные военные учения "Agile Spirit 2021".

Учения, которые начнутся 26 июля, продлятся до 6 августа, сообщает местное бюро Report.

По данным пресс-службы армии США, в военных маневрах примут участие около 2 500 военнослужащих из 15 стран-союзников и партнеров - Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Отметим, что военные учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии ежегодно, начиная с 2011 года, в рамках сотрудничества с США и НАТО.