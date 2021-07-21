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Азербайджанские военные примут участие в учениях НАТО в Грузии

Азербайджанские военные примут участие в учениях НАТО в Грузии В Грузии пройдут совместные с США многонациональные военные учения Agile Spirit 2021.
Армия
21 июля 2021 г. 13:38
Азербайджанские военные примут участие в учениях НАТО в Грузии

В Грузии пройдут совместные с США многонациональные военные учения "Agile Spirit 2021".

Учения, которые начнутся 26 июля, продлятся до 6 августа, сообщает местное бюро Report.

По данным пресс-службы армии США, в военных маневрах примут участие около 2 500 военнослужащих из 15 стран-союзников и партнеров - Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.

Отметим, что военные учения "Agile Spirit" проводятся в Грузии ежегодно, начиная с 2011 года, в рамках сотрудничества с США и НАТО.

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Версия на английском языке Azerbaijani servicemen to participate in NATO exercises in Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Gürcüstanda NATO təlimlərində iştirak edəcək  

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