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Азербайджанские военные моряки стали победителями соревнований по волейболу

Азербайджанские военные моряки стали победителями соревнований по волейболу Состоялись товарищеские матчи по волейболу между командами стран-участниц конкурса «Кубок моря», проходящего в Азербайджане в рамках "Армейских международных игр-2022".
Армия
20 августа 2022 г. 19:37
Азербайджанские военные моряки стали победителями соревнований по волейболу

Состоялись товарищеские матчи по волейболу между командами стран-участниц конкурса "Кубок моря", проходящего в Азербайджане в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей Родины. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем состоялась жеребьевка с участием членов судейской комиссии и капитанов команд.

В первой встрече между иранскими и казахстанскими военными моряками победу одержала иранская команда.

В следующей встрече померились силами военные моряки Азербайджана и России. Одолев соперника, азербайджанская команда вышла в финал.

В противостоянии за третье место российские моряки уступили Казахстану.

В финальной встрече Азербайджан победил команду Ирана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbi dənizçiləri voleybol yarışının qalibi olublar

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