Азербайджанские военные моряки стали победителями соревнований по волейболу

Состоялись товарищеские матчи по волейболу между командами стран-участниц конкурса "Кубок моря", проходящего в Азербайджане в рамках "Армейских международных игр-2022".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей Родины. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Затем состоялась жеребьевка с участием членов судейской комиссии и капитанов команд.
В первой встрече между иранскими и казахстанскими военными моряками победу одержала иранская команда.
В следующей встрече померились силами военные моряки Азербайджана и России. Одолев соперника, азербайджанская команда вышла в финал.
В противостоянии за третье место российские моряки уступили Казахстану.
В финальной встрече Азербайджан победил команду Ирана.