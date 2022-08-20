Азербайджанские военные моряки стали победителями соревнований по волейболу

Состоялись товарищеские матчи по волейболу между командами стран-участниц конкурса «Кубок моря», проходящего в Азербайджане в рамках "Армейских международных игр-2022".

Состоялись товарищеские матчи по волейболу между командами стран-участниц конкурса "Кубок моря", проходящего в Азербайджане в рамках "Армейских международных игр-2022".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей Родины. В сопровождении Военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем состоялась жеребьевка с участием членов судейской комиссии и капитанов команд.

В первой встрече между иранскими и казахстанскими военными моряками победу одержала иранская команда.

В следующей встрече померились силами военные моряки Азербайджана и России. Одолев соперника, азербайджанская команда вышла в финал.

В противостоянии за третье место российские моряки уступили Казахстану.

В финальной встрече Азербайджан победил команду Ирана.