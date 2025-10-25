Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в Турции

    Армия
    • 25 октября, 2025
    • 19:33
    Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в Турции

    Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в международных учениях "Нусрет-2025" в Турции.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Согласно информации, маневры в Саросском заливе проходят с участием военно-морских и военно-воздушных сил стран НАТО, соответствующих подразделений Командования береговой охраны, а также наблюдателей из различных государств.

    Целью учений является повышение знаний и навыков подразделений и командований в области планирования, исполнения и оценки минной войны, а также развитие сотрудничества и способности к совместным действиям между Военно-морскими силами Турции и военно-морскими силами дружественных и союзных стран.

    Отметим, что в учениях наряду с Азербайджаном принимают участие в общей сложности 44 человека из США, ОАЭ, Бахрейна, Болгарии, Индонезии, Южной Африки, Нидерландов, Кении, Республики Корея, Кувейта, Малайзии, Марокко, Египта, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Сингапура, Шри-Ланки и Омана.

    учения Минобороны Азербайджана Турция НАТО
    Фото
    Azərbaycan hərbçiləri NATO təlimində iştirak edir

    Последние новости

    19:57

    ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане командира элитного подразделения "Хезболлах"

    Другие страны
    19:46

    WSJ: Трамп хочет превратить ВМС США в "Золотой флот"

    Другие страны
    19:33
    Фото

    Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях НАТО в Турции

    Армия
    19:21

    В Кюрдамире автомобиль врезался в трактор, погибли два человека

    Происшествия
    19:15

    При стрельбе на западе ФРГ пострадали два человека

    Другие страны
    19:03

    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Экология
    18:56

    Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

    Другие страны
    18:46

    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Другие страны
    18:40
    Фото

    В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики

    Индивидуальные
    Лента новостей