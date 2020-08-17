Азербайджанские военнослужащие участвуют в фестивале "Дружба без границ"

Вместе с тем, в Москве в рамках фестиваля пройдут Дни культуры Азербайджана

В Москве в рамках Армейских международных игр-2020 проходит фестиваль "Дружба без границ". На этом фестивале Азербайджан представляет Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова.



Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На фестивале военнослужащие исполняют песни, марши и танцы своей страны и других народов мира. Национальные военные марши в исполнении наших военнослужащих и танцы в национальных костюмах под музыку, исполненную на азербайджанских народных музыкальных инструментах, привели в восторг местных и зарубежных зрителей.

Вместе с тем, в рамках фестиваля пройдут Дни культуры Азербайджана. На этом мероприятии будут представлены различные стенды, экспонаты, сувениры, ковры, книги, отражающие культуру, фольклор, историю, связанные с древними корнями нашего народа, а также продукты питания и другие продукции, произведенные в Азербайджане.

Фестиваль, в котором принимают участие более тысячи музыкантов, вокалистов и танцоров из около 50 стран, продлится до 5 сентября.