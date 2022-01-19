Азербайджанские военнослужащие прошли парашютную подготовку в Турции

Группа азербайджанских военнослужащих была задействована на учениях по парашютной подготовке в Турции.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Учения проходили в турецком городе Кайсери.
Азербайджанские военнослужащие прошли парашютную подготовку в ТурцииАзербайджанские военнослужащие прошли парашютную подготовку в Турции Группа азербайджанских военнослужащих была задействована на учениях по парашютной подготовке в Турции. Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Учения проходили в турецком городе Кайсери.
Армия
19 января 2022 г. 14:43
https://static.report.az/photo/33294ed9-305a-3a91-9943-5a5b7afd74ae.jpg
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Группа азербайджанских военнослужащих была задействована на учениях по парашютной подготовке в Турции.
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen take part in parachute training in Turkey
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədə paraşüt təlimlərində iştirak ediblər