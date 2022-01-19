Азербайджанские военнослужащие прошли парашютную подготовку в Турции

Азербайджанские военнослужащие прошли парашютную подготовку в Турции

Группа азербайджанских военнослужащих была задействована на учениях по парашютной подготовке в Турции. Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Учения проходили в турецком городе Кайсери.

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Версия на английском языке Фото Azerbaijani servicemen take part in parachute training in Turkey