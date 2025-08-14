Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане

13 августа в Исламабаде (Пакистан) прошел военный парад, впервые посвященный Дню независимости и Торжеству справедливости.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

За парадом, наряду с военно-политическим руководством Пакистана, наблюдали первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, представители посольства нашей страны в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные гости.

В военном параде, в котором участвовали представители вооруженных сил различных стран, Азербайджан был представлен парадным расчетом азербайджанской армии.