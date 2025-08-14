О нас

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане 

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане  13 августа в Исламабаде (Пакистан) прошел военный парад, впервые посвященный Дню независимости и Торжеству справедливости.
Армия
14 августа 2025 г. 15:01
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане 

13 августа в Исламабаде (Пакистан) прошел военный парад, впервые посвященный Дню независимости и Торжеству справедливости.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

За парадом, наряду с военно-политическим руководством Пакистана, наблюдали первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, представители посольства нашей страны в Исламской Республике Пакистан и аппарата военного атташе, а также другие официальные гости.

В военном параде, в котором участвовали представители вооруженных сил различных стран, Азербайджан был представлен парадным расчетом азербайджанской армии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Pakistanda paradda iştirak ediblər

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi