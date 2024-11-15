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Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Синий Кит-2024" в Турции

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях "Синий Кит-2024" в Турции В Восточном Средиземноморье состоялись учения "Синий Кит-2024", организованные ВС Турции.
Армия
15 ноября 2024 г. 17:33
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях Синий Кит-2024 в Турции

В Восточном Средиземноморье состоялись учения "Синий Кит-2024", организованные ВС Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В учениях приняли участие 62 единицы военно-морских и военно-воздушных сил и средств из 13 стран, которые выполнили учебные задачи, улучшив свои знания и навыки в области подводных оборонительных боев и совместных военно-морских операций.

Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в учениях "Синий Кит-2024" в качестве наблюдателей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Mavi Balina - 2024" təlimində iştirak ediblər

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