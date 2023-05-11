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Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях KURTARAN-2023 в Турции

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях KURTARAN-2023 в Турции В Турции начались учения KURTARAN-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.
Армия
11 мая 2023 г. 14:38
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях KURTARAN-2023 в Турции

В Турции начались учения KURTARAN-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в учениях принимают участие Военно-морские силы, Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Силы береговой охраны братской страны.

К проводимым в Восточном Средиземноморье учениям присоединился 41 военнослужащий из 15 стран, в том числе Азербайджана, Австрии, Бахрейна, Болгарии, Южной Кореи, Польши, ОАЭ, Алжира, Индонезии, Южной Африки, Катара, Малайзии, Румынии, Сингапура, Саудовской Аравии и Омана.

В рамках учений выполняются различные задачи и маневры.

В "Дне наблюдателя высокого уровня" в рамках учений принимали участие командующий Военно-морскими силами Турции адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу и 32 военных атташе из 31 страны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani servicemen attend KURTARAN-2023 drills in Türkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə yeni təlimlər başlayıb, Azərbaycan hərbçiləri də iştirak edir

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