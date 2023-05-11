Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях KURTARAN-2023 в Турции

В Турции начались учения KURTARAN-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

В Турции начались учения KURTARAN-2023 с участием азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в учениях принимают участие Военно-морские силы, Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Силы береговой охраны братской страны.

К проводимым в Восточном Средиземноморье учениям присоединился 41 военнослужащий из 15 стран, в том числе Азербайджана, Австрии, Бахрейна, Болгарии, Южной Кореи, Польши, ОАЭ, Алжира, Индонезии, Южной Африки, Катара, Малайзии, Румынии, Сингапура, Саудовской Аравии и Омана.

В рамках учений выполняются различные задачи и маневры.

В "Дне наблюдателя высокого уровня" в рамках учений принимали участие командующий Военно-морскими силами Турции адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу и 32 военных атташе из 31 страны.