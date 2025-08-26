О нас

Армия
26 августа 2025 г. 17:26
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсе подготовки коммандос в Турции

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии находятся в турецкой Ыспарте для участия в курсе "Горных коммандос".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Поездка организована в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования" между Азербайджаном и Турцией.

Тренинги будут проводиться в школе и учебном центре командования горных коммандос, слушателям предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.

Отметим, что основная цель курса - повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава.

