Азербайджанские военнослужащие принимают участие в курсе подготовки коммандос в Турции

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии находятся в турецкой Ыспарте для участия в курсе "Горных коммандос".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Поездка организована в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования" между Азербайджаном и Турцией.

Тренинги будут проводиться в школе и учебном центре командования горных коммандос, слушателям предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.

Отметим, что основная цель курса - повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава.