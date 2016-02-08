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    Азербайджанские военнослужащие примут участие в мероприятиях НАТО

    Мероприятия продолжатся до 12 февраля

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские военнослужащие примут участие в мероприятиях НАТО.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, с 8 по 12 февраля в столице Испании Мадриде пройдут курсы медицинской оценки НАТО, а в городе Обераммергау (Германия) - учебный курс по управлению ресурсами, с 8 по 19 февраля в городе Гармиш-Партенкирхен - семинар по языковому тесту. 

    На мероприятиях примут участие представители вооруженных сил Азербайджана. 

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