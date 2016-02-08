Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанские военнослужащие примут участие в мероприятиях НАТО.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, с 8 по 12 февраля в столице Испании Мадриде пройдут курсы медицинской оценки НАТО, а в городе Обераммергау (Германия) - учебный курс по управлению ресурсами, с 8 по 19 февраля в городе Гармиш-Партенкирхен - семинар по языковому тесту.

На мероприятиях примут участие представители вооруженных сил Азербайджана.