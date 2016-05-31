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    Азербайджанские пилоты участвуют в международных учениях "Анатолийский орел-2016" в Турции

    Учения продлятся до 10 июня

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья проводится международное учение "Анатолийский орел-2016".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в учениях, которые начались 30 мая, принимают участие подразделения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил 7 стран (Турция, Азербайджан, Австралия, Италия, Нидерланды, Пакистан и Саудовская Аравия), а также представители штабов НАТО. В учениях Азербайджан представлен 3 пилотами Военно-воздушных сил.

    В учениях, организованных максимально приближенно к реальным условиям войны, согласно плану будет проверяться уровень знаний и навыков участников, а также состоится обмен опытом.

    Учения будут проводиться до 10-го июня.

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