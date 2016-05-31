Азербайджанские пилоты участвуют в международных учениях "Анатолийский орел-2016" в Турции

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья проводится международное учение "Анатолийский орел-2016".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в учениях, которые начались 30 мая, принимают участие подразделения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил 7 стран (Турция, Азербайджан, Австралия, Италия, Нидерланды, Пакистан и Саудовская Аравия), а также представители штабов НАТО. В учениях Азербайджан представлен 3 пилотами Военно-воздушных сил.

В учениях, организованных максимально приближенно к реальным условиям войны, согласно плану будет проверяться уровень знаний и навыков участников, а также состоится обмен опытом.

Учения будут проводиться до 10-го июня.