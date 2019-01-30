Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии, проводимой в Южном Судане

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Двое офицеров азербайджанской армии прибыли в столицу Южного Судана город Джуба для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Наши офицеры начали деятельность в качестве наблюдателей в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан.

Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение о согласии на размещение в Республике Южный Судан и участие в миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) военного состава из 4 военнослужащих Азербайджана.