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    Азербайджанские миротворцы приступили к службе в миротворческой миссии, проводимой в Южном Судане

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Двое офицеров азербайджанской армии прибыли в столицу Южного Судана город Джуба для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Наши офицеры начали деятельность в качестве наблюдателей в миссии, проводимой под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан.

    Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял решение о согласии на размещение в Республике Южный Судан и участие в миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) военного состава из 4 военнослужащих Азербайджана.

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