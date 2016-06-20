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    Азербайджанские и турецкие военнослужащие начали совместные учения

    В учениях участвуют 3 транспортных вертолета Ми-17 и 3 боевых вертолета Ми-35 ВВС Азербайджана

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, с 20 июня начались международные поисково-спасательные учения "İŞIK-2016".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    В целях участия в совместных учениях 3 транспортных вертолета Ми-17 и 3 боевых вертолета Ми-35 Военно-воздушных сил Азербайджана доставлены на авиабазу в турецком городе Конья. 

    Учения продлятся до 30 июня.

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