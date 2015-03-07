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    Азербайджанские и турецкие пилоты выполнили ряд поручений

    Учения ​TurAz Şahini-2015 продолжаются

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Совместные учения ВВС Турции и Азербайджана продолжаются. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, вчера состоялась символическая церемония жертвоприношения. 

    На церемонии выступил командир авиабазы ВВС Турции, который пожелал удачи участникам учений. 

    Учения с участием самолетов и вертолетов типа МиГ-29, Су-25, Ми-17 продолжаются. Персонал выполнил задания по изучению местности района, рассчитал высоту и правила безопасности полетов. 

    Учения продолжаются. 

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