Азербайджанские и турецкие пилоты выполнили ряд поручений

Учения ​"TurAz Şahini-2015" продолжаются

7 марта, 2015 15:39

https://report.az/storage/news/0f4713b0b51955b3993838e3f0e7bfd2/f06e26ad-124e-4e07-a317-ddacb571df2b_292.jpg Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Совместные учения ВВС Турции и Азербайджана продолжаются. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, вчера состоялась символическая церемония жертвоприношения. На церемонии выступил командир авиабазы ВВС Турции, который пожелал удачи участникам учений. Учения с участием самолетов и вертолетов типа МиГ-29, Су-25, Ми-17 продолжаются. Персонал выполнил задания по изучению местности района, рассчитал высоту и правила безопасности полетов. Учения продолжаются.