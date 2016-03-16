Азербайджанские и турецкие пилоты уничтожили условные точки размещения террористов

16 марта, 2016 19:25

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Конья продолжаются совместные летно-тактические учения "TURAZ Şahini–2016". Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Согласно сценарию учений, пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции провели совместную операцию по уничтожению условных точек размещения террористов с помощью истребителей "F-16". Участвующие в условном бою истребители "F-16" сопровождали специальные самолеты. Совместная операция завершилась успешно. Условные террористы и территория их размещения уничтожены. Учения продолжаются.

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