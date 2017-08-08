Азербайджанские артиллеристы вышли в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня"

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Успешно завершив очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит на военной базе Отар в Казахстане, минометный расчет из Азербайджана вышел в финал международного конкурса.

Как сообщили Report в министерстве обороны, наряду с азербайджанскими артиллеристами в финале будут состязаться минометные расчеты из России, Беларуси и Казахстана.