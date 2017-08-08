 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские артиллеристы вышли в финал конкурса "Мастера артиллерийского огня"

    ​Соперниками будут команды из России, Беларуси и Казахстана
    © Müdafiə Nazirliyi

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Успешно завершив очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", который проходит на военной базе Отар в Казахстане, минометный расчет из Азербайджана вышел в финал международного конкурса.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, наряду с азербайджанскими артиллеристами в финале будут состязаться минометные расчеты из России, Беларуси и Казахстана.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi