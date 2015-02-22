​Азербайджанская делегация ознакомилась с национальным стендом на выставке IDEX в Абу-Даби

Абу-Даби. 22 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах с целью участия на международного оборонной выставке IDEX-2015, посетила национальный стенд Азербайджана.

Как сообщает Report, министр оборонной промышленности Явер Джамалов, министр обороны Закир Гасанов, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев, посол Азербайджана в ОАЭ Эльхан Гахраманов ознакомились с продукцией, выставленной на стенде.

Представители Азербайджана дали подробную информацию о видах вооружения, новинках и модификациях азербайджанской оборонной промышленности.

Представители делегации выразили особый интерес к азербайджанской продукции, а также дали свои рекомендации.

После этого азербайджанская делегация ознакомилась с продукцией зарубежных компаний, участвующих на выставке.