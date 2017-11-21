Азербайджанская армия выполнила практические стрельбы в Нахчыване - ВИДЕО

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В продолжающихся в Нахчыванском гарнизоне командно-штабных военных играх выполнены практические стрельбы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сценарию командно-штабных военных игр, подразделения, привлеченные к практическим действиям, в соответствии с оперативной обстановкой отбросили условного противника к его исходным позициям и посредством активных действий, захватив важные высоты и рубежи, укрепились на этих позициях.

В дневное и ночное время суток артиллерийские подразделения поддержали наступление практическим огнем, а инженерно-саперные подразделения обеспечили беспрепятственное перемещение групп.

Армейская авиация и подразделения противовоздушной обороны поддержали действия подразделений с воздуха, был осуществлен вывод тактического десанта в назначенные районы.

В ходе учений были выполнены задачи по ремонту и эвакуации для всестороннего обеспечения боя.