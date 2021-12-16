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Азербайджанская армия провела в Нахчыване тактические учения с боевой стрельбой

Азербайджанская армия провела в Нахчыване тактические учения с боевой стрельбой В составе подразделений Отдельной общевойсковой армии прошли тактические учения с боевой стрельбой. Наряду с мотострелковыми и механизированными частями к учениям были привлечены подразделения усиления.
Армия
16 декабря 2021 г. 19:30
Азербайджанская армия провела в Нахчыване тактические учения с боевой стрельбой

В составе подразделений Отдельной общевойсковой армии прошли тактические учения с боевой стрельбой. Наряду с мотострелковыми и механизированными частями к учениям были привлечены подразделения усиления.

Как сообщили Report в Отдельной общевойсковой армии, в соответствии с планом, поднятые по тревоге подразделения были выведены в учебные районы.

В сложных условиях наши подразделения, своевременно и точно выполнившие боевую задачу, уничтожили огневые средства, живую силу и бронетехнику, расположенные на передовой и в глубине обороны условного противника.

В результате решительного и успешного выполнения боевых задач в короткие сроки была достигнута слаженная деятельность подразделений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani army holds tactical drills with live fire in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu Naxçıvanda döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirib

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