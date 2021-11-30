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Азербайджанская армия провела тактические учения с боевой стрельбой в Нахчыване

Азербайджанская армия провела тактические учения с боевой стрельбой в Нахчыване Согласно ”Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", были проведены тактические учения с боевой стрельбой с артиллерийскими, реактивными, минометными и противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии.
Армия
30 ноября 2021 г. 20:06
Азербайджанская армия провела тактические учения с боевой стрельбой в Нахчыване

Согласно ”Плану координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год", были проведены тактические учения с боевой стрельбой с артиллерийскими, реактивными, минометными и противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии.

Как сообщили Report в Отдельной общевойсковой армии, артиллерийские подразделения по сигналу “Тревога” приготовились к бою, перейдя от действий непосредственно к боевому построению в соответствии с мерами, предпринимаемыми при перемещении из пунктов постоянной дислокации в районы назначения.

В тактических учениях, проводимых в условиях, полностью приближенных к боевым, большое место уделено координации подразделений и повышению их навыков в пустыне, тактическому и огневому маневрированию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu Naxçıvanda döyüş atışlı taktiki təlimlər keçirib

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