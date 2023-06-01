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Азербайджанская армия провела командно-штабные учения в Нахчыване

Азербайджанская армия провела командно-штабные учения в Нахчыване В соответствии с планом подготовки к 2023 учебному году в Отдельной общевойсковой армии проведена очередная командно-штабная подготовка соединений и частей.
Армия
1 июня 2023 г. 20:17
Азербайджанская армия провела командно-штабные учения в Нахчыване

В соответствии с планом подготовки к 2023 учебному году в Отдельной общевойсковой армии проведена очередная командно-штабная подготовка соединений и частей.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в ходе учений были поставлены такие цели, как планирование операций штабами, принятие решений командирами в сложных условиях в ходе операций и др.

Были отработаны совместные действия задействованных в учениях подразделений артиллерии, противотанковой, противовоздушной обороны с общевойсковыми соединениями. Основное внимание было уделено бесперебойному управлению подразделениями в горной местности, организации взаимодействия и комплексного обеспечения.

На заключительном этапе командно-штабного обучения реальность принятых решений и составленных отчетов проверялась на компьютерах в симуляционном центре.

Было отмечено, что при проведении анализа деятельности, выполненной в конце учений, достигнуты согласованные действия между подразделениями, успех в применении оружия и боевой техники, а также современных систем вооружения и технических средств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusu Naxçıvanda komanda-qərargah təlimi keçirib

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