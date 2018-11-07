Азербайджанская армия проведет командно-штабные военные игры

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, 12 ноября в рамках оперативной подготовки войск стартуют командно-штабные военные игры (КШВИ).

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью КШВИ является проверка и совершенствование уровня взаимодействия органов управления в различных видах войсковых операций, проводимых в условиях реальной обстановки.

К военным играм предусматривается привлечение органов стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического управления, видов, родов войск и специальных войск.

В ходе КШВИ с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новейших, в том числе космических технологий, будут отработаны действия по непрерывному управлению войсками, взаимодействию, быстроте передачи данных и принятию незамедлительных решений в соответствии с ситуацией.