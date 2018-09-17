Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным учениям

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений Азербайджанской армии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.