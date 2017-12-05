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    Азербайджан занимает 11-ое место в списке самых милитаризованных стран мира

    Международный центр конверсии в Бонне (BICC) опубликовал Глобальный индекс милитаризации по итогам года

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Международный центр конверсии в Бонне (BICC) опубликовал Глобальный индекс милитаризации по итогам 2017 года, сообщает Report со ссылкой на центр.

    Азербайджан занял 11-ое место в рейтинге, сместившись на две позиции вниз по сравнению с прошлым годом (9-ое место в 2016 году).

    Армения в данном рейтинге заняла третье место, Россия - 4-ое, Иран - 22-ое, Турция - 25-ое и Грузия - 55-ое место.

    Самым милитаризованным государством центр назвал Израиль, второе место отдано Сингапуру. Пятерку лидеров замыкает Южная Корея.

    В топ 10 рейтинга вошли также Кувейт, Иордания, Кипр, Греция и Бруней.

    Азербайджан также занял пятое место в 10-ке наиболее милитаризированных стран в Европе.

    В центре отметили, что из-за затяжного конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан продолжают вкладывать огромные ресурсы в свои ВС.

    Авторы рейтинга проводят подобные исследования ежегодно, начиная с 1990 года. Они оценивают полторы сотни стран мира по ряду параметров: расходы на военную сферу в процентах от ВВП, количество людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количество тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.

    Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и BICC.

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