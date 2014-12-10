Азербайджан занимает 10-ое место среди самых военизированных стран мира

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По индексу глобальной милитаризации Азербайджан занимает 10-ое место в мировом рейтинге. Как сообщает Report, об этом говорится в последнем исследовании Глобального индекса милитаризации (Global Militarization Index 2013), проведенном Международным институтом конверсии в Бонне (BICC).

В прошлом году Азербайджан занял 8-ое место в рейтинге.

Авторы проводят подобные исследования ежегодно, начиная с 1990 года. Они оценивают полторы сотни стран мира по ряду параметров: расходы на военную сферу в процентах от ВВП, количество людей, занятых в этой сфере от общего населения, а также количество тяжелого вооружения в стране в соотношении с населением.

Доклад составляется на основе данных Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и BICC.

Первую тройку рейтинга Global Militarization Index заняли Израиль, Сингапур и Армения. На 4-ом месте списка расположилась Сирия, на 5-ом Россия.

Авторы исследования, как и в предыдущих докладах, связывают такое быстрое наращивание военного потенциала на Кавказе с неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта.