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    ​Азербайджан является одним из основных экспортеров украинского вооружения

    В «Укроборонпроме» назвали основных заказчиков украинского вооружения

    Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Ирак являются лидерами по объемам подписанных в 2011-2015 годах контрактов на поставку украинского вооружения.

    Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, согласно данным концерна «Укроборонпром», объем контрактов с этими странами за указанный период составил около 1 млрд долларов.

    Также в списке основных экспортеров украинского вооружения находятся Азербайджан, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, а также ряд африканских стран, в частности Алжир, Египет, Эфиопия, Ангола и Нигерия.

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