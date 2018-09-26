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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан совместно с Францией планирует производить военно- патрульные корабли.

Об этом Report заявил представитель французской компании "Naval Group" по Азербайджану Кристоф Бле в рамках проходящей в Баку III Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018.

Он отметил, что стороны ведут интенсивные переговоры по этому поводу.

"Военно- патрульные корабли OPV 90 будут полностью построены в Азербайджане. Речь не о сборке из блоков, а о стопроцентном производстве. И сейчас мы ведем тесные переговоры по этому поводу. Этот корабль обладает устойчивыми характеристиками на воде, обеспечивая суверенитет Азербайджана своим присутствием в Каспийском море",- отметил он.

Он также отметил, что OPV 90 является многофункциональным кораблем, оснащенным системой противокорабельных ракет, и имеет возможность принимать на борту два 5-10 тонных вертолета.