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    Азербайджан совместно с Францией планирует производить военно-патрульные корабли

    Представитель компании Naval Group: Стороны ведут интенсивные переговоры по этому вопросу
    © Report

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан совместно с Францией  планирует производить военно- патрульные корабли.

    Об этом Report заявил представитель французской компании "Naval Group" по Азербайджану Кристоф Бле в рамках проходящей в Баку  III Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2018. 

    Он отметил, что стороны ведут интенсивные переговоры по этому поводу.

    "Военно- патрульные корабли OPV 90 будут полностью построены в Азербайджане. Речь не о сборке из блоков, а о стопроцентном производстве. И сейчас мы ведем тесные переговоры по этому поводу. Этот корабль обладает устойчивыми характеристиками на воде, обеспечивая  суверенитет Азербайджана своим присутствием в Каспийском море",- отметил он.

    Он также отметил, что OPV 90 является многофункциональным кораблем, оснащенным системой противокорабельных ракет,  и имеет возможность принимать на борту два 5-10 тонных вертолета.

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