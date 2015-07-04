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    ​Азербайджан сбил два беспилотных летательных аппарата Армении

    Аппараты были сбиты на линии фронта в направлении Тертерского района

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ 4 июля были уничтожены два беспилотных летательных аппаратов Армении.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, аппараты были сбиты на линии фронта в направлении Тертерского района.

    Согласно информации, 4 июля два беспилотника ВС Армении, предпринявшие попытку провести полет над позициями вооруженных сил Азербайджана на участке фронта в Тертерском районе, благодаря бдительности армии были обнаружены и уничтожены.

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