​Азербайджан сбил два беспилотных летательных аппарата Армении

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ 4 июля были уничтожены два беспилотных летательных аппаратов Армении.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, аппараты были сбиты на линии фронта в направлении Тертерского района.

Согласно информации, 4 июля два беспилотника ВС Армении, предпринявшие попытку провести полет над позициями вооруженных сил Азербайджана на участке фронта в Тертерском районе, благодаря бдительности армии были обнаружены и уничтожены.