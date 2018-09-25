Азербайджан произвел самонаводящуюся авиационную бомбу

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан приступил к производству экспериментальной тактической ракеты.
Как сообщает Report, ракета под названием ETR-M имеет калибр 203 мм.
Расстояние полета ракеты, подготовленной специалистами министерства оборонной промышленности, составляет 10 000 м, масса – 250 кг, длина – 2400 мм. Ракета состоит из нескольких модулей. Каждый из модулей можно по отдельности демонтировать, заменять. Установка запуска ракеты также произведена в Азербайджане.
Кроме того, на заводах министерства обороной промышленности произведена самонаводящаяся авиационная бомба калибра 50 кг QFAB-50 İSAB, предназначенная для уничтожения стационарных целей. Расстояние полета бомбы составляет 10 000 метров, длина – 1600 мм, диаметр 230 мм, масса – 65 кг.
Масса новой бомбы "QFAB-250 LG" составляет 250 кг. Расстояние полета авиационной бомбы лазерного наведения составляет 12 000 метров. Осколки осколочно-фугасной бомбы отлетают на 10 метров от места падения. Длина бомбы составляет 3300 мм, диаметр – 240 мм.
После тестирования бомба, подготовленная министерством оборонной промышленности, будет сдана в пользование. Первый этап тестирования завершен.
Тесты проводились преимущественно на самолетах "Су-25".
Samirə AbdullayevaАвтор новости