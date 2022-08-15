Азербайджанские военнослужащие принимают участие в танковом биатлоне

В Москве проходит восьмое по счету соревнование по танковому биатлону, стартовавшее в рамках Международных армейских игр.

В Москве проходит восьмое по счету соревнование по танковому биатлону, стартовавшее в рамках Международных армейских игр.

Как сообщает российское бюро Report, в конкурсе участвуют 22 страны.

В индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона Азербайджан участвовал в состязании с танкистами из Монголии.

В первый дивизион вошли сборные из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

По результатам заездов всех участников будут определены 8 команд полуфиналистов первого дивизиона.

В рамках международных военных игр азербайджанские военнослужащие, также принимают участие в качестве почетных гостей на выставке армейской культуры участников конкурса.

Полковник Габиб Мамедов отметил, что на конкурсе Азербайджан представил специальный стенд: "К стенду подходят множество гостей, которым мы рассказываем об Азербайджане, о доблестном подвиге армии Азербайджана под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также гости нашего стенда получают символичные подарки".

Напомним, что в международных военных играх 2022 года принимают участие 37 стран. Военные игры продлятся до 27 августа.