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Азербайджанские военнослужащие принимают участие в танковом биатлоне 

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в танковом биатлоне  В Москве проходит восьмое по счету соревнование по танковому биатлону, стартовавшее в рамках Международных армейских игр.
Армия
15 августа 2022 г. 18:30
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в танковом биатлоне 

В Москве проходит восьмое по счету соревнование по танковому биатлону, стартовавшее в рамках Международных армейских игр.

Как сообщает российское бюро Report, в конкурсе участвуют 22 страны.

В индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона Азербайджан участвовал в состязании с танкистами из Монголии.

В первый дивизион вошли сборные из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.

По результатам заездов всех участников будут определены 8 команд полуфиналистов первого дивизиона.

В рамках международных военных игр азербайджанские военнослужащие, также принимают участие в качестве почетных гостей на выставке армейской культуры участников конкурса.

Полковник Габиб Мамедов отметил, что на конкурсе Азербайджан представил специальный стенд: "К стенду подходят множество гостей, которым мы рассказываем об Азербайджане, о доблестном подвиге армии Азербайджана под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также гости нашего стенда получают символичные подарки".

Напомним, что в международных военных играх 2022 года принимают участие 37 стран. Военные игры продлятся до 27 августа.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan hərbçiləri “Tank biatlonu” müsabiqəsində iştirak edir

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