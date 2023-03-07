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Азербайджан принял участие в международных военных соревнованиях в Пакистане

Азербайджан принял участие в международных военных соревнованиях в Пакистане В Национальном центре по борьбе с терроризмом Пакистана состоялась церемония открытия международного военного конкурса "Team Spirit - 2023" ("Командный дух - 2023").
Армия
7 марта 2023 г. 22:51
Азербайджан принял участие в международных военных соревнованиях в Пакистане

В Национальном центре по борьбе с терроризмом Пакистана состоялась церемония открытия международного военного конкурса "Team Spirit - 2023" ("Командный дух - 2023").

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Азербайджан принял участие в соревновании в качестве наблюдателя.

В конкурсе, помимо семи местных команд, также участвуют команды из Бахрейна, Саудовской Аравии, Марокко, Узбекистана, Таиланда, Иордании, США, Ирака, Казахстана и Катара. Наряду с Азербайджаном в конкурсе в качестве наблюдателя также принимают участие Мьянма и Нигерия.

Напряженная борьба между командами продолжится с 7 по 9 марта. В рамках соревнований будут выполнены задания на проверку физической выносливости, интеллектуальных способностей и тактического мастерства.

Отмечается, что конкурс в течение последних лет набрал популярность, в результате чего в нем начали принимать участие команды из зарубежных стран. Это дает возможность конкурсантам учиться и обмениваться опытом, в частности в сфере борьбы с терроризмом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistanda beynəlxalq hərbi yarışmaya qatılıb

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