Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан примет участие в учениях "Sea Breeze-2017" в Одессе.

Как сообщает Report со ссылкой на zn.ua, в связи с подготовкой к учениям состоялась конференция, на которой был определен потенциальный состав участников, согласовано взаимодействие морского, наземного и воздушного компонента.

Представители 17 стран - Украины, Азербайджана, США, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Великобритании, Франции, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Швеции четыре дня подряд готовили будущие международные маневры.

Планируется, что учения будут проведены на территории Украины летом текущего года.