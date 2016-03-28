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    Азербайджан примет участие в Армейских международных играх 2016

    Cвое участие на соревнованиях подтвердили команды из 25 стран

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Участие в Армейских международных играх 2016 года подтвердили 25 стран. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

    "В настоящее время подтвердили свое участие в играх 25 государств, в том числе семь стран СНГ: Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Беларусь, которые планируют направить 62 команды на различные соревнования", - заявил Бувальцев.

    Вторые в истории Армейские игры пройдут с 30 июля по 13 августа на территории двух стран - России и Казахстана. В рамках состязаний планируется провести 23 конкурса.

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