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Азербайджан может положить конец провокациям Армении, создав зону безопасности

Азербайджан может положить конец провокациям Армении, создав зону безопасности "Произошедшее на границе в ночь с 12 на 13 сентября еще раз продемонстрировало "готовность" Армении к миру и ее отношение к переговорам в Брюсселе. Азербайджан может положить конец провокациям Армении, создав зону безопасности”.
Армия
13 сентября 2022 г. 11:40
Азербайджан может положить конец провокациям Армении, создав зону безопасности

"Произошедшее на границе в ночь с 12 на 13 сентября еще раз продемонстрировало "готовность" Армении к миру и ее отношение к переговорам в Брюсселе. Азербайджан может положить конец провокациям Армении, создав зону безопасности”.

Об этом Report заявил полковник запаса Узеир Джафаров.

“Мы наблюдали, кому звонил и докладывал премьер-министр Армении. Говоря коротко, предельно ясно, кто стоит за этим вопросом. Силы, имеющие интересы в регионе, используя Армению, поощряют ее на провокации в отношении Азербайджана. Почему-то официальные лица США, России, а также Франции, делающие заявления, не задаются вопросом о том, почему армянский солдат находится на азербайджанских землях после окончания 44-дневной войны?! Почему армянские военнослужащие совершают провокации на территории Азербайджана, закладывают мины, открывают огонь?! Даже из районов временного размещения российских миротворцев обстреливаются азербайджанские позиции, на что Российская Федерация демонстрирует спокойную реакцию. В трехстороннем соглашении от ноября 2020 года все прописано открытым текстом, но и по сей день некоторые из этих положений остаются невыполненными. Получается Пашинян не проявляет уважения к подписанному им же документу и вводит в заблуждение международное сообщество?! Поэтому эти провокации не первые и не последние”, сказал У.Джафаров.

По его словам, Армения всегда была инструментом заинтересованных в регионе сил и это никогда не изменится:

"Азербайджан прекрасно знает, как вела себя Армения на протяжении всех этих лет. Поэтому обязательно должна быть создана зона безопасности - “буферная зона”. Армения должна понимать, что Азербайджан отныне ни в коем случае не допустит произвола с ее стороны. Считаю, что “буферная зона” должна быть создана таким образом, чтобы Армения не представляла угрозу пограничникам, военным и военной инфраструктуре Азербайджана”.

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Версия на английском языке Azerbaijan can end Armenia's provocations by creating security zone
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan təhlükəsizlik zonası yaratmaqla Ermənistanın təxribatlarına son qoya bilər” - RƏY

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