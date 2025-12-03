Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

    Армия
    • 03 декабря, 2025
    • 18:44
    Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

    Специалисты по военной медицине Азербайджана и Венгрии провели встречу в Баку в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении оборонного ведомства нашей страны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в армии Азербайджана, об успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также о медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей. Было особо подчеркнуто, что в Главном клиническом госпитале работает высококвалифицированный медперсонал и созданы всевозможные условия для обследования и лечения военнослужащих.

    Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере военной медицины и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в данной области, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.

    После встречи венгерская делегация посетила Главный клинический госпиталь Минобороны и другие военные медицинские учреждения, ознакомившись с созданными здесь условиями.

    В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

    Azərbaycan və Macarıstanın hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub
    Azerbaijan and Hungary discuss military medicine cooperation
