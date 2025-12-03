Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в сфере военной медицины

Специалисты по военной медицине Азербайджана и Венгрии провели встречу в Баку в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2025 год.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Медицинском управлении оборонного ведомства нашей страны, гостям был представлен брифинг об организации медицинского обслуживания в армии Азербайджана, об успешных реформах в области военной медицины, применяемых новых практических методах лечения, а также о медицинских услугах, предоставляемых военнослужащим, состоящим на службе и в запасе, и членам их семей. Было особо подчеркнуто, что в Главном клиническом госпитале работает высококвалифицированный медперсонал и созданы всевозможные условия для обследования и лечения военнослужащих.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере военной медицины и по вопросам, представляющим взаимный интерес. Отмечалось, что рабочие встречи, направленные на расширение сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в данной области, обмен опытом и повышение профессиональной подготовки, будут продолжены.

После встречи венгерская делегация посетила Главный клинический госпиталь Минобороны и другие военные медицинские учреждения, ознакомившись с созданными здесь условиями.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.