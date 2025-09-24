Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения "Мяхарят − 2025"

    Армия
    • 24 сентября, 2025
    • 18:10
    Азербайджан и Узбекистан проводят в Ташкенте командно-штабные учения Мяхарят − 2025

    В рамках плана двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2025 год в Ташкенте проводятся совместные командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мяхарят − 2025".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Учения на тему "Поиск, локализация и нейтрализация незаконных вооруженных формирований", проходящие в Учебном центре исследований по моделированию и симуляции Вооруженных Сил, состоят из двух этапов.

    На первом этапе участники выполнят действия по планированию операции, а на втором − соответствующие действия с использованием программного обеспечения по моделированию и симуляции.

    Цель учений "Мяхарят − 2025" состоит в расширении двустороннего сотрудничества, совершенствовании взаимодействия между военнослужащими и обмене обретенным военным опытом.

