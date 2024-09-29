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Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения "Мастерство-2024"

Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения "Мастерство-2024" Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Мастерство-2024" в рамках двустороннего плана сотрудничества на 2024 год, подписанного между Министерствами обороны двух стран.
Армия
29 сентября 2024 г. 15:43
Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения Мастерство-2024

Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Мастерство-2024" в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между Министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, которые начнутся 30 сентября в Центре военных игр Института военного управления, примут участие более 100 военнослужащих из обеих стран.

Основная цель проведения учений - совершенствование взаимодействия оперативных подразделений армий Азербайджана и Узбекистана и повышение их боеспособности, развитие навыков командиров оперативных подразделений в принятии военных решений, проявлении инициативы и управлении.

Отметим, что тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" продлятся до 6 октября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan kompüter dəstəkli taktiki komanda-qərargah təlimi keçiriləcək

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