Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения "Мастерство-2024"

Азербайджан и Узбекистан проведут тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Мастерство-2024" в рамках двустороннего плана сотрудничества на 2024 год, подписанного между Министерствами обороны двух стран.

Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой под названием "Мастерство-2024" в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между Министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В учениях, которые начнутся 30 сентября в Центре военных игр Института военного управления, примут участие более 100 военнослужащих из обеих стран.

Основная цель проведения учений - совершенствование взаимодействия оперативных подразделений армий Азербайджана и Узбекистана и повышение их боеспособности, развитие навыков командиров оперативных подразделений в принятии военных решений, проявлении инициативы и управлении.

Отметим, что тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Мастерство-2024" продлятся до 6 октября.