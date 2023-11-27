О нас

Азербайджан и Турция интенсифицируют проведение совместных военных учений

Азербайджан и Турция интенсифицируют проведение совместных военных учений Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в нашей стране, интенсификацию проведения совместных военных учений.
Армия
27 ноября 2023 г. 17:57
Азербайджан и Турция интенсифицируют проведение совместных военных учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в нашей стране, интенсификацию проведения совместных военных учений.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, на встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие связи строятся на Шушинской декларации о союзнических отношениях.

Было особо подчеркнуто, что эта декларация играет исключительную роль в развитии двусторонних отношений.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности повышения числа совместных учений, о военно-политических процессах в регионе и мире, путях обеспечения стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin intensivliyi artırılacaq

Другие новости из категории

В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
ФотоВ Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
27 ноября 2023 г. 17:43
Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность
Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность
27 ноября 2023 г. 17:34
Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе
Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе
27 ноября 2023 г. 17:01
Подписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
ФотоПодписан План двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:42
В Баку проходит встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
В Баку проходит встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
27 ноября 2023 г. 16:15
Министр обороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
Министр обороны Грузии прибыл с визитом в Азербайджан
27 ноября 2023 г. 13:30
Проведены учебные стрельбы с использованием авиационных средств ВВС Азербайджана
Проведены учебные стрельбы с использованием авиационных средств ВВС Азербайджана
27 ноября 2023 г. 12:36
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
27 ноября 2023 г. 09:50
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМинобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
26 ноября 2023 г. 12:54
В азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара
ФотоВ азербайджанской армии отметили День Кяльбаджара
25 ноября 2023 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi