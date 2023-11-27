Азербайджан и Турция интенсифицируют проведение совместных военных учений

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в нашей стране, интенсификацию проведения совместных военных учений.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, находящимся с визитом в нашей стране, интенсификацию проведения совместных военных учений.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, на встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие связи строятся на Шушинской декларации о союзнических отношениях.

Было особо подчеркнуто, что эта декларация играет исключительную роль в развитии двусторонних отношений.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о важности повышения числа совместных учений, о военно-политических процессах в регионе и мире, путях обеспечения стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.