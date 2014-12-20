​Азербайджан и Турция расширяют масштабы совместных военных учений

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Анкаре завершилось 7-е заседание Военного диалога на высшем уровне при участии представителей Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече проанализировано нынешнее состояние сотрудничества между нашими странами в области обороноспособности и обсуждены ближайшие перспективы дальнейшего сотрудничества в военной сфере. Рассмотрены вопросы достижения практической оперативности между вооруженными силами двух стран, а также запланировано расширение масштабов совместных военных учений в 2015 году.