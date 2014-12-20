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    ​Азербайджан и Турция расширяют масштабы совместных военных учений

    В Анкаре завершилось 7-е заседание Военного диалога на высшем уровне

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Анкаре завершилось 7-е заседание Военного диалога на высшем уровне при участии представителей Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    На встрече проанализировано нынешнее состояние сотрудничества между нашими странами в области обороноспособности и обсуждены ближайшие перспективы дальнейшего сотрудничества в военной сфере. Рассмотрены вопросы достижения практической оперативности между вооруженными силами двух стран, а также запланировано расширение масштабов совместных военных учений в 2015 году. 

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