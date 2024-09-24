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Азербайджан и Турция подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве

Азербайджан и Турция подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве 24 сентября в рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024, проходящей в Бакинском Экспо-центре, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Туре
Армия
24 сентября 2024 г. 19:55
Азербайджан и Турция подписали соглашения о военно-техническом сотрудничестве

24 сентября в рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024, проходящей в Бакинском Экспо-центре, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече в расширенном составе принимали участие первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны - генеральный директор Агиль Гурбанов, исполняющий обязанности заместителя министра обороны - командующего ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде, советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Метин Гюрак, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий ВВС генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения основаны на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве. Было выражено удовлетворение текущим состоянием двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской областях, проведен широкий обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам.

Затем генерал-полковник З.Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

На встрече с участием глав нескольких ведущих военно-промышленных компаний Турции, была выражена уверенность в том, что совместные военно-технические проекты еще больше повысят обороноспособность двух братских стран. Стороны также обсудили новые перспективы сотрудничества.

На проведенных встречах была особо отмечена важность наращивания совместного производства с применением технологических инноваций. Была высоко оценена 5-я юбилейная Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2024.

По итогам обеих встреч было подписано несколько соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye sign agreements on military-technical co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında hərbi-texniki əməkdaşlığa dair bir neçə müqavilə imzalanıb

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